Мой дом – моя крепость: какая дверь остановит посторонних?

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Сегодня все чаще приходится сталкиваться с тем, что воры проникают в квартиры и дома. Преступники легко отпирают двери, не вызывая шума на лестничной площадке и не привлекая внимания соседей. В чем же причина распространенности краж?

Большинство инцидентов связано с тем, что конструкции не способны устоять перед натиском «профессионалов», поэтому открыть их легче. Приобретая товар, покупатели уверены — дверь выглядит массивно и надежно. А как же замки? Запирающие механизмы не всегда рассчитаны, что их будут вскрывать. Мы попробуем разобраться, как уберечь себя и защитить имущество в жилище от преступников.

Главные правила подбора двери

Причиной большинства несанкционированных проникновений является ненадлежащее качество дверного полотна. Покупатели, пытаясь сэкономить, выбирают двери китайского производства. Эти конструкции недостаточно прочные и их без труда можно взломать. Профессиональный домушник потратит на открывание китайского аналога не больше 1 минуты. Поэтому особо тщательно подходите к подбору входной двери. Если даже на вид конструкция выглядит внушительно, проверьте ее систему безопасности и замки. Приобретая недорогие двери, вы автоматически попадаете в зону риска и становитесь легкой добычей для взломщиков. Но как выбрать хорошую входную дверь для полной безопасности жилища?

Специалисты рекомендуют руководствоваться простыми правилами при покупке:

Отдавайте предпочтение моделям из прочных материалов;

Оптимальный вариант защиты — замковая система, состоящая из разных типов замков;

Надежное решение для дома — бронированная конструкция.

Замковая система

Главным критерием выбора модели является замковые механизмы. Их разделяют на несколько типов в зависимости от класса устойчивости к взлому:

Для вскрытия такого замка понадобится до 5 минут. Замок отличается средним классом надежности, чтобы вскрыть механизм нужно более 5 минут. С таким замком придется повозиться до 15 минут. Преступники потратят на взлом замковой системы не менее 30 минут.



Относительно конструкции замки для входных дверей бывают сувальдные и цилиндровые.

Цилиндровые устройства состоят из двух элементов — запорной части и цилиндрового механизма. Цилиндр проворачивается в корпусе под воздействием штатного ключа.

Конструкция сувальдных замков основана на плоской пластине с фигурными вырезами. При открывании замка вырезы подталкиваются выступами на ключе. Такие устройства более прочные и трудно поддаются взлому. Если установить сувальдный замок в бронированное полотно, вы получите максимальную защиту вашего жилища от преступников.

Немаловажное преимущество сувальдного механизма — низкая вероятность заклинивания.

Выбор бронированной двери доверяйте экспертам

Подводя итог, можно смело утверждать, что лучшее решение для дома — это двери входные от проверенных производителей. Салон Holz предлагает широкий выбор дверных конструкций. В ассортименте магазина собраны современные новинки от отечественных и иностранных компаний. Конструкции покорят не только своей функциональностью, но и оригинальным исполнением. Они гарантируют защиту от несанкционированного проникновения в жилище и полную безопасность жильцов. Дополнительно входные двери исключают

тепловые потери со стороны полотна, надежно изолируют внешние шумы и звуки. Двери оснащены по последнему слову инженерии. Замковые системы в зависимости от типа устойчивости, остановят взломщиков, или заставят повозиться с механизмом не один десяток минут.