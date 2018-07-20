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Google откажется от Android: названы примерные сроки
Компания Google намерена заменить Android новой операционной системой Fuchsia OS. Об этом пишет Bloomberg.
«Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android — операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет»,— говорится в сообщении.
Главным преимуществом новой операционной системы является то, что в ней не используется код Linux и Java. А это, в свою очередь, защитит разработки специалистов.
Предназначаться новая ОС будет как для смартфонов и планшетов, так и для ноутбуков.
Уже через три года компания планирует установить Fuchsia OS на смартфоны, умные колонки и переносную электронику.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.
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