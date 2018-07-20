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Боевики мощным оружием обстреляли позиции пограничников на Донбассе
Боевики «ДНР» выпустили противотанковую ракету по украинским пограничникам, осуществляющим прикрытие отдела пограничной службы «Сартана». Как сообщил пресс-центр штаба ООС, прилет ракеты состоялся со стороны временно оккупированной территории Донбасса.
К счастью, личный состав и техника пограничников не были повреждены.
Украинские военные опубликовали фото осколков ракеты.
В Штабе напоминают, что в мае 2018 года оккупанты с применением ракет обстреляли КПВВ «Гнутово». Это произошло в рабочее время, когда мирное население оформляло документы для пересечения линии разграничения.
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