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Наталья Белоусова: Каждый из реконструируемых парков столицы будет уникальным
«Сегодня капитальные ремонты крупных парков проводятся во всех районах Киева», — рассказала временно исполняющая обязанности генерального директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Наталья Белоусова в интервью «Укринформу».
«В этом году Виталий Кличко поставил амбициозную задачу — капитально отремонтировать по одному крупному парку в районе. И сейчас работы проводятся, и в каждом парке они на разной степени готовности. Несколько объектов мы уже открыли, в некоторых только начнутся работы», — отметила Белоусова.
По ее словам, все обновленные парки объединяет то, что по примеру парка «Наталка» на Оболони в них предусмотрено тематическое зонирование, которое учитывает потребности разных групп.
«Здесь и детские площадки, и спортивные, и зоны тихого отдыха, где можно просто посидеть и насладиться природой, и современные лавочки, урны, LED-освещение, и, конечно же, озеленение с автоматическими системами полива. При этом каждый из парков уникален, и чтобы это понять, их нужно увидеть», — подчеркнула и.о. главы «Киевзеленстроя».
Она привела примеры оригинальных решений, реализованных в разных зеленых зонах столицы.
«Например, в парке „Отрадный“ есть уникальный лабиринт, созданный из кустов блестящего кизильника и украшенный древовидными пионами, устланный гранитной крошкой. Парк „Победа“ уже прославился своими инсталляциями и арт-объектами, такими как японский уголок, экодиван, силуэты животных среди деревьев, здесь самая большая детская площадка. В Сырецком парке будет необычная сцена для проведения различных мероприятий, праздников и концертов, также установят беседки для настольных игр», — рассказала Наталья Белоусова.
В ряде парков, по ее словам, будет сохранена природная составляющая, но при этом они станут современными и комфортными зонами отдыха.
«Совки» уникальны своей природой, которую мы подчеркнем и сохраним, создавая современный парк: по территории природного леса будет проходить эковеломаршрут, а входная группа будет выделяться неповторимой архитектурой. В парке Партизанской славы создадим пять уникальных фонтанов, подобных которым в Украине еще нет, смотровые площадки на озеро и цветочные композиции. Работая над обновлением парков, мы создаем эмоции: уникальные, положительные, те, которые хочется запомнить", — отметила и.о. руководителя «Киевзеленстроя».
Она рассказала, что кроме открытия уже озвученных парков, в разных районах Киева будут представлены обновленные скверы.
«Также мы откроем еще две выставки цветов на Певческом поле, которые всегда красочные и каждый год разные: традиционно ко Дню Независимости презентуем колоритные объекты, и в октябре — осенний фестиваль хризантем», — анонсировала Наталья Белоусова.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”