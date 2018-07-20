- 14:33 Просился в Россию: в Чернигове публично наказали мужчину, разбившего памятник «Небесной сотне»
- 14:26 Наталья Белоусова: Каждый из реконструируемых парков столицы будет уникальным
- 14:06 Google откажется от Android: названы примерные сроки
- 14:06 Боевики мощным оружием обстреляли позиции пограничников на Донбассе
- 13:47 Шикарный особняк, заоблачные чаевые и отсутствие абонементов: как Роналду устроил ажиотаж с переходом в «Ювентус»
- 13:45 В Украине начали выпускать реактивные пехотные огнеметы
- 13:45 Супрун развенчала мифы о давлении: что нужно знать
- 13:40 Археологи обнаружили в Чернигове необычное христианское кладбище
- 13:28 В Украине объяснили, зачем Путину вдруг понадобился референдум на Донбассе
- 13:15 Трампа могут убить — астролог назвала опасную дату
Просился в Россию: в Чернигове публично наказали мужчину, разбившего памятник «Небесной сотне» (видео)
В сети появилось видео, на котором черниговские активисты «Азова» проводят «воспитательную работу» с зэком, отсидевшим 10 лет за сексуальные преступления против малолетних.
Автор записи Александр Тарнавский объясняет, что после выхода из колонии мужчина заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства в пользу российского и в доказательство свой антиукраинской позиции разбил местный памятник «Небесной сотни». В полиции его задержали, однако затем отпустили, поэтому активисты решили наказать его по-своему, примотав скотчем к фонарному столбу.
Стоит отметить, что проходящие мимо люди в основном вступаются за «будущего россиянина», настаивая, что он свое уже отсидел.
Напомним, накануне сепаратистский скандал возник в Кривом Роге.
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”