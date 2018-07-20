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Украина

Просился в Россию: в Чернигове публично наказали мужчину, разбившего памятник «Небесной сотне» (видео)

14:33 20 июля 2018
Активисты «Азова»
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео, на котором черниговские активисты «Азова» проводят «воспитательную работу» с зэком, отсидевшим 10 лет за сексуальные преступления против малолетних.

Автор записи Александр Тарнавский объясняет, что после выхода из колонии мужчина заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства в пользу российского и в доказательство свой антиукраинской позиции разбил местный памятник «Небесной сотни». В полиции его задержали, однако затем отпустили, поэтому активисты решили наказать его по-своему, примотав скотчем к фонарному столбу.


Стоит отметить, что проходящие мимо люди в основном вступаются за «будущего россиянина», настаивая, что он свое уже отсидел.

Напомним, накануне сепаратистский скандал возник в Кривом Роге.

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