Украина

В сети появилось видео, на котором черниговские активисты «Азова» проводят «воспитательную работу» с зэком, отсидевшим 10 лет за сексуальные преступления против малолетних.

Автор записи Александр Тарнавский объясняет, что после выхода из колонии мужчина заявил, что хочет отказаться от украинского гражданства в пользу российского и в доказательство свой антиукраинской позиции разбил местный памятник «Небесной сотни». В полиции его задержали, однако затем отпустили, поэтому активисты решили наказать его по-своему, примотав скотчем к фонарному столбу.

Стоит отметить, что проходящие мимо люди в основном вступаются за «будущего россиянина», настаивая, что он свое уже отсидел.

Напомним, накануне сепаратистский скандал возник в Кривом Роге.

