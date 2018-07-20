В городах Украины устроили акции против умерщвления животных (фото, видео)

Происшествия

Сегодня во многих городах Украины зоозащитники проводят акцию протеста «Украина — не живодерня!»

Как уже сообщали «ФАКТЫ» 16 июля в Николаеве умертвили около 70 бродячих собак, отловленных на улицах города. По некоторым данным — умерщвленных животных было намного больше. Причиной принятых мер сотрудники Центра защиты животных назвали агрессивное поведение собак.

Такие действия вызвали у местных зоозащитников активный протест, вылившийся в беспорядки на сессии городского совета Николаева 17 июля. Во время заседания был жестоко избит директор Центра защиты животных Александр Голобродский.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, открыто два уголовных производства: по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет) и нанесении телесных повреждений гражданину Голобродскому (ч. 1 ст. 125 УК Украины предусматривает штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года).

А 20 июля сотни людей в Николаеве, Запорожье, Ивано-Франковске, Сумах, Житомире, Кривом Роге вышли на центральные улицы городов с плакатами и начали сбор подписей под обращением к президенту с требованием запретить умерщвление бродячих животных при регулировании их численности, запретить жестокое обращение с животными в цирках и так далее.

В Николаеве несколько десятков активистов «объявили недоверие» мэру Сенкевичу. По их словам. В Центре защиты животных было убито не 70, а 114 собак.

Как раньше сообщали «ФАКТЫ», Николаев входит в число городов, где ситуация с бездомными животными наиболее проблемна. По городу бегают тысячи собак, представляющих реальную угрозу для прохожих. Особенно для пожилых людей и детей.

Примечательно, что в своем напоре и требованиях запретить умерщвление бродячих животных активисты не предлагают никаких конструктивных мер по защите людей от них. Они считают достаточной их стерилизацию и выпуск обратно в «места обитания», то есть на все те же городские улицы.

Как уже писали «ФАКТЫ», в Николаеве у бродячих животных выявили опасный для людей паразит, передающийся комарами.