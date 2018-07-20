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Спорт

«Шахтер» — «Динамо»: где смотреть матч за Суперкубок Украины

14:56 20 июля 2018   255
Суперкубок Украины
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе «Черноморец» в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся гранды отечественного футбола — донецкий «Шахтер» и «Динамо» (Киев).

Матчем за почетный трофей традиционно откроется новый сезон в украинском футболе. По количеству уже завоеванных наград впереди донецкий клуб — в его коллекции восемь побед (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017 гг.), в то время как у динамовцев шесть (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016 гг.).

Напомним, на предстоящем поединке будет работать бригада арбитров из Харькова: Константин Труханов (главный), а также Сергей Беккер и Олег Плужник (ассистенты).

Матч за Суперкубок страны начнется в 21.00. В прямой трансляции его можно будет посмотреть на телеканалах «Украина» и «Футбол1», входящих в холдинг «Медиа Группа Украина». На специализированном футбольном канале за час до стартового свистка и сразу после церемонии награждения в эфир выйдет программа «Студія LIVE», в которой эксперты попытаются обсудить главные события игры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что назван призовой фонд матча за Суперкубок Украины в Одессе.

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