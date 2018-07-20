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Трое в масках и серебристый Audi: в центре Киева у банкира отобрали два миллиона
Более двух миллионов гривен составила добыча налетчиков, напавших на столичного финансиста в центре Киева. План «Перехват» результатов пока не дал.
О разбойном нападении директор одного из финансовых учреждений столицы сообщил в полицию в 16.30 в четверг, 19 июля. Мужчина, по его словам, находился с товарищем во дворе дома на улице Бастионной возле своего автомобиля. Вдруг подъехала машина, из которой выскочили трое неизвестных в масках. Они обрызгали мужчин газом из баллончика и, отобрав у них сумку с деньгами, уехали, рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
По информации «ФАКТОВ», грабители уехали на Audi серебристого цвета.
Объявленный план «Перехват» пока результатов не дал. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту группового разбоя в особо крупных размерах опросили пострадавшего и возможных свидетелей произошедшего. Сейчас изымаются и изучаются записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать Audi нападавших.
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По информации источника «ФАКТОВ», пострадавшим является руководящим сотрудником банка «Премиум». В полиции он сообщил, что более двух миллионов гривен, находившихся в его сумке, принадлежат банку. Следствие не разглашает причину, по которой финансист носил такую сумму принадлежавшей не ему налички. Отрабатываются множество версий. Не исключено, что у преступников был информатор, знавший, когда директор будет выходить с большой суммой денег.
В самом банке «Премиум» отказались комментировать нападение на их директора до окончания расследования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курсант харьковского военного вуза совершил налет на кредитный союз, чтобы оплатить лечение тяжелобольного дедушки.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”