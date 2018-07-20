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Происшествия

Трое в масках и серебристый Audi: в центре Киева у банкира отобрали два миллиона

15:00 20 июля 2018   419
Сумка с деньгами
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Более двух миллионов гривен составила добыча налетчиков, напавших на столичного финансиста в центре Киева. План «Перехват» результатов пока не дал.

О разбойном нападении директор одного из финансовых учреждений столицы сообщил в полицию в 16.30 в четверг, 19 июля. Мужчина, по его словам, находился с товарищем во дворе дома на улице Бастионной возле своего автомобиля. Вдруг подъехала машина, из которой выскочили трое неизвестных в масках. Они обрызгали мужчин газом из баллончика и, отобрав у них сумку с деньгами, уехали, рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

По информации «ФАКТОВ», грабители уехали на Audi серебристого цвета.

Объявленный план «Перехват» пока результатов не дал. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту группового разбоя в особо крупных размерах опросили пострадавшего и возможных свидетелей произошедшего. Сейчас изымаются и изучаются записи камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать Audi нападавших.

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По информации источника «ФАКТОВ», пострадавшим является руководящим сотрудником банка «Премиум». В полиции он сообщил, что более двух миллионов гривен, находившихся в его сумке, принадлежат банку. Следствие не разглашает причину, по которой финансист носил такую сумму принадлежавшей не ему налички. Отрабатываются множество версий. Не исключено, что у преступников был информатор, знавший, когда директор будет выходить с большой суммой денег.

В самом банке «Премиум» отказались комментировать нападение на их директора до окончания расследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», курсант харьковского военного вуза совершил налет на кредитный союз, чтобы оплатить лечение тяжелобольного дедушки.

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