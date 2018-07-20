Известный боксер стал участником новых «Танців з зірками» (видео)

Шоу-бизнес

Украинский боксер-профессионал, серебряный олимпийский призер 2012 года Денис Беринчик принял решение попробовать себя в новом амплуа и стал участником нового сезона шоу «Танців з зірками», которое выйдет в эфир канала «1+1» осенью 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я принимаю вызов „Танців з зірками“ и передаю Аните Луценко», — написал Беринчик.

Приняв вызов от Маши Ефросининой и передав его тренеру шоу «Зважені та Щасливі» Аните Луценко, боксер немало удивил своих фанов, которые, тем не менее пожелали ему успехов на новом поприще.

Таким образом, если Анита Луценко примет вызов, то она присоединится к звезде шоу «Холостяк» Иракли Макацарие, ведущей Маше Ефросинина и Денису Беринчику, которые уже подтвердили свое участие в шоу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом сезоне проекта «Танців з зірками» увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников — их будет четырнадцать.