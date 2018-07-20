- 16:07 Путина беспокоит, что НАТО не позволит ему кошмарить соседей? — украинский журналист
- 16:03 Портников рассказал о хитрой задумке Кремля с вбросом о новом "референдуме" на Донбассе
- 15:47 У Порошенко ответили на предложение Путина о новом "референдуме" на Донбассе
- 15:35 Усик — Гассиев: спарринг-партнер украинца дал прогноз на финал суперсерии
- 15:30 Крым встал в пробках: стали известны подробности
- 15:28 Победитель прошлого сезона «Танців з зірками» сделал неожиданное признание
- 15:20 Непогода в Днепре: ливнем затоплены улицы, не работают светофоры
- 15:20 Водный коллапс в Украине отменяется: сделано важное заявление
- 15:14 Все произойдет быстро: появился прогноз, как может умереть Трамп
- 15:11 Известный боксер стал участником новых «Танців з зірками»
Известный боксер стал участником новых «Танців з зірками» (видео)
Украинский боксер-профессионал, серебряный олимпийский призер 2012 года Денис Беринчик принял решение попробовать себя в новом амплуа и стал участником нового сезона шоу «Танців з зірками», которое выйдет в эфир канала «1+1» осенью 2018 года. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«Я принимаю вызов „Танців з зірками“ и передаю Аните Луценко», — написал Беринчик.
Приняв вызов от Маши Ефросининой и передав его тренеру шоу «Зважені та Щасливі» Аните Луценко, боксер немало удивил своих фанов, которые, тем не менее пожелали ему успехов на новом поприще.
Таким образом, если Анита Луценко примет вызов, то она присоединится к звезде шоу «Холостяк» Иракли Макацарие, ведущей Маше Ефросинина и Денису Беринчику, которые уже подтвердили свое участие в шоу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в новом сезоне проекта «Танців з зірками» увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников — их будет четырнадцать.
влажность:
давление:
ветер:
“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”