Все произойдет быстро: появился прогноз, как может умереть Трамп

Мир

«Что до меня, то я не вижу в гороскопе американского президента указаний на насильственную смерть, но в нем есть другая опасность. Расположенный рядом с Солнцем Уран, о котором мы уже говорили, дает не только непредсказуемость поведения, но и возможность внезапного сердечного приступа, который приведет к летальному исходу. Все может произойти столь быстро, что врачи просто не успеют ничем ему помочь. Так что Мелания Трамп может стать вдовой».

Подробнее о расположении звезд и планет в гороскопе Дональда Трампа читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известного астропсихолога Валентины Виттрок.