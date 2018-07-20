Все произойдет быстро: появился прогноз, как может умереть Трамп

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«Что до меня, то я не вижу в гороскопе американского президента указаний на насильственную смерть, но в нем есть другая опасность. Расположенный рядом с Солнцем Уран, о котором мы уже говорили, дает не только непредсказуемость поведения, но и возможность внезапного сердечного приступа, который приведет к летальному исходу. Все может произойти столь быстро, что врачи просто не успеют ничем ему помочь. Так что Мелания Трамп может стать вдовой».
Подробнее о расположении звезд и планет в гороскопе Дональда Трампа читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известного астропсихолога Валентины Виттрок.
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”