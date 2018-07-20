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Непогода в Днепре: ливнем затоплены улицы, не работают светофоры (фото)
В Днепропетровской области с утра отмечается сильная гроза и дождь с градом. В областном центре произошел настолько сильный ливень, что частично заблокировал движение автотранспорта.
В частности, местные жители отмечали проблемы на Набережной и на Новом мосту.
На некоторых перекрестках перестали работать светофоры.
Ранее спасатели предупредили о грозах и ливнях в большинстве регионов Украины. Такие погодные явления будут наблюдаться до конца дня, 20 июля.
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“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”