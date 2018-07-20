Происшествия

Непогода в Днепре: ливнем затоплены улицы, не работают светофоры (фото)

В Днепропетровской области с утра отмечается сильная гроза и дождь с градом. В областном центре произошел настолько сильный ливень, что частично заблокировал движение автотранспорта.

В частности, местные жители отмечали проблемы на Набережной и на Новом мосту.

На некоторых перекрестках перестали работать светофоры.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ливнях в большинстве регионов Украины. Такие погодные явления будут наблюдаться до конца дня, 20 июля.

