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Происшествия

Непогода в Днепре: ливнем затоплены улицы, не работают светофоры (фото)

15:20 20 июля 2018   119
Град в Днепре
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепропетровской области с утра отмечается сильная гроза и дождь с градом. В областном центре произошел настолько сильный ливень, что частично заблокировал движение автотранспорта.

В частности, местные жители отмечали проблемы на Набережной и на Новом мосту.

На некоторых перекрестках перестали работать светофоры.

Ранее спасатели предупредили о грозах и ливнях в большинстве регионов Украины. Такие погодные явления будут наблюдаться до конца дня, 20 июля.

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