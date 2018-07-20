Усик — Гассиев: спарринг-партнер украинца дал прогноз на финал суперсерии

Спорт

Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между непобедимыми боксерами, украинцем Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и россиянином Муратом Гассиевым (26 побед, 19 из них — нокаутом), не завершится в первых раундах.

Такое мнение высказал обладатель пояса WBC Interim в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (15 побед, 12 из них — нокаутом). «У Александра Усика отлично развито чувство дистанции, отличная комбинационная работа и работа ног. Эти преимущества и будут ключевыми в предстоящем поединке.

Мурат — отличный боксер с жестким ударом. Он очень опасен на средней дистанции благодаря своему левому боковому в корпус и голову. Он не настолько быстр, как Александр, на ногах, и не так умет работать комбинационно. Но у него замечательный тайминг, и я уверен, что ему, как панчеру, разработают отличную тактику на бой.

Я не думаю, что в этом бою будет быстрый старт. Развязка поединка точно будет за экватором, а там мы увидим, какой будет победа… досрочная или решением судей", — рассказал боксер, который в качестве спарринг-партнера готовил украинского претендента на звание абсолютного чемпиона мира и трофей Мохаммеда Али.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик сделал неожиданное признание о роли отца Ломаченко в его жизни.