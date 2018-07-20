Бывший тренер «Челси» хочет получить 12 млн долларов за свое увольнение

Спорт

Итальянский тренер Антонио Конте, уволенный из лондонского «Челси», намерен получить солидную компенсацию от своего бывшего клуба за досрочное расторжение контракта.

Как сообщает издание The Times, 48-летний специалист решил подать иск в суд, чтобы получить максимальную компенсацию за последний год согласно контракту — 9 миллионов фунтов стерлингов (почти 12 млн долларов). Итальянец считает, что руководство «аристократов» (прозвище лондонцев) слишком поздно приняло решение о его отставке, в связи с чем он не сможет найти новое место работы на будущий сезон.

Напомню, «Челси» объявил об отставке Антонио Конте 12 июля, а через два дня назначил главным тренером другого итальянца Маурицио Сарри. Конте возглавлял «аристократов» с лета 2016 года, приведя клуб к чемпионству в сезоне 2016/2017 и выигрышу Кубка Англии-2017/2018.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович выполнит условия пари с Бекхэмом.



