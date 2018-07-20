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Лидер сборной Украины по баскетболу покинул французский клуб

17:00 20 июля 2018   27
Сергей Гладырь
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Защитник сборной Украины по баскетболу Сергей Гладырь покидает французский «Монако», за который выступал на протяжении трех последних сезонов. Об этом баскетболист сообщил на своей странице в Instagram, подписав фото: «Simplement merci» (фр. «Просто спасибо». - Ред.).

О том, где продолжит карьеру 29-летний уроженец Николаева, ранее выступавший за «Манресу», «Фуэнлабрада» (оба — Испания), «Нантер» и «Нанси» (оба — Франция), пока не сообщается.

Добавлю, что в составе французского клуба Гладырь трижды выигрывал Кубок французской лиги, а также по одному разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Франции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист сборной Украины перешел в испанский клуб.

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