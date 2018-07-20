Путина беспокоит, что НАТО не позволит ему кошмарить соседей, — украинский журналист

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Расширение НАТО на восток мешает России вмешиваться в дела соседних государств. Известный украинский журналист Вадим Фульмархт в Facebook объяснил, почему эта тема вызывает такие опасения в Кремле.

«Важно напомнить, почему Россия так переживает по поводу «агрессивного НАТО».

Большая ошибка думать, что в Кремле всерьез боятся какого-то нападения. Все эти разговоры про базу в Крыму и ракеты, нацеленные на Москву — это детский лепет. Чтобы нацелить ракеты на Москву, Крым не нужен, не говоря о том, что байку про базу НАТО в Крыму россияне придумали сами. Более того, как вы знаете, Россия до сих пор сотрудничала со странами-участницами блока, даже предоставляла свой аэропорт в Ульяновске для транзита военных грузов в Афганистан.

Германия, Франция, Италия — это были такие друзья России еще совсем недавно (а некоторые политики продолжают оставаться ими до сих пор). С той же Турцией в Сирии тоже практически совет да любовь. И никакое НАТО этому не помешало.

Так в чем же дело? Ответ очень прост.

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Расширение НАТО на восток мешает России вмешиваться силой в дела соседних государств, которые в Кремле считают «сферой своих интересов». Для Путина и компании НАТО — это как «чужая» крыша для «бандита на районе». Бандит уже не может единолично всех кошмарить. И ему это, естественно, не нравится. Вот и все, другой причины нет.

Еще раз: В Москве не боятся, что НАТО собирается их атаковать. Они сами провоцируют натовцев в странах Балтии. Но РФ очень сильно беспокоит, что кошмарить соседей так легко, как это можно было делать раньше, уже не получается. И вся суть разговора о «многополярном мире», который предлагает Путин, заключается в разделе глобуса на сферы влияния. Отсюда все эти истерики.

Почему Путин считает, что имеет право вмешиваться силой в дела соседей? Потому что он думает, что ему за это ничего не будет.

А теперь подумайте, как воспринимают в Кремле заявление Трампа про Черногорию, которая, в отличие от Украины, УЖЕ состоит в НАТО? И какой сделают прогноз относительно западной реакции на следующую атаку Украины со стороны РФ?

Вы все еще продолжаете верить в то, что «Трамп — санитар леса» и что он так хитро добивается роста эффективности НАТО? Ну-ну".

Ранее в «ФАКТАХ»: После встречи лидеров США и России в столице Финляндии украинский журналист напомнил, чем недоверие к собственной разведке закончилось для Великобритании и всего мира.