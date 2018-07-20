Вице-премьер Италии назвал аннексию Крыма законной

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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал законной аннексию Крыма Россией. В качестве оправдания действий РФ итальянский министр заявил о «псевдореволюции» в Украине.

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Резкие оценки министра по поводу событий в Украине прозвучали в его последнем интервью The Washington Post. Сальвини не согласен с теми, кто называет «референдум» в Крыму фейковым: «Это ваша точка зрения. Был референдум, и 90% населения проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию… Есть определенные исторически российские зоны с российской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации».

События в Украине, предшествовавшие российской аннексии Крыма, Сальвини называет «фейковой революцией». «Это была псевдореволюция, финансируемая иностранными государствами, как «Арабская весна», — заявил он.

Авторы интервью попутно отметили, что независимые факт-чекеры не обнаружили никаких документальных подтверждений последнему тезису министра, если, конечно, не считать такими «доказательствами» российскую пропаганду.

Напомним, ранее Владимир Путин, говоря о «референдуме» в Крыму в 2014 году, неожиданно раскрыл «секрет» по поводу организаторов мероприятия. «Мы провели в Крыму референдум», — заявил российский президент.