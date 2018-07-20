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- 16:41 НАБУ завершило расследование в отношении мэра Одессы Труханова
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НАБУ завершило расследование в отношении мэра Одессы Труханова
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к завладению средствами городского бюджета.
«Детективы завершили досудебное расследование в отношении семи человек, подозреваемых в завладении средствами бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО «ХК «Краян», в числе которых действующий мэр, — сообщила пресс-служба НАБУ. — В настоящее время стороны знакомятся с материалами расследования».
В ведомстве уточнили, что пока не передали в суд материалы дела.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Труханов пожаловался в ЕСПЧ на то, что, что правоохранители задержание его 14 февраля 2018 года в киевском аэропорту «Борисполь», указав, что Украина таким образом нарушила ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «О праве на свободу и личную неприкосновенность».
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