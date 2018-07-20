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РосСМИ раскрыли важные детали новой инициативы Путина по Донбассу
Российские СМИ начали активно обсуждать инициативу Кремля о проведении «нового референдума» на удерживаемых сепаратистами территориях, пытаясь найти в ней «позитивные» моменты. К примеру некий «информированный» источник сообщил агентству «Интерфакс» о том, что идея проведения «волеизъявления» на Донбассе не беспочвенна, но не предполагает «крымского сценария».
«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса»,— передает агентство слова источника.
Также он отметил, что «речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».
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При этом агентство отмечает, что в самих самопровозглашенных «республиках» пока не в курсе этой инициативы и ждут указаний от российских кураторов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в комментарии «ФАКТАМ», что до тех пор, пока Путин не выведет свои войска с Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может.
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