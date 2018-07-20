Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

РосСМИ раскрыли важные детали новой инициативы Путина по Донбассу

16:44 20 июля 2018   414
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Российские СМИ начали активно обсуждать инициативу Кремля о проведении «нового референдума» на удерживаемых сепаратистами территориях, пытаясь найти в ней «позитивные» моменты. К примеру некий «информированный» источник сообщил агентству «Интерфакс» о том, что идея проведения «волеизъявления» на Донбассе не беспочвенна, но не предполагает «крымского сценария».

«Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса»,— передает агентство слова источника.

Также он отметил, что «речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права».

Читайте также: Портников рассказал о хитрой задумке Кремля с вбросом о новом «референдуме» на Донбассе

При этом агентство отмечает, что в самих самопровозглашенных «республиках» пока не в курсе этой инициативы и ждут указаний от российских кураторов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в комментарии «ФАКТАМ», что до тех пор, пока Путин не выведет свои войска с Донбасса, пока Украина не восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях, ни о каких выборах, референдумах, опросах и прочем речи быть не может.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины