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«Шахтер» — «Динамо»: букмекеры определили фаворита в матче за Суперкубок Украины
В субботу, 21 июля, на одесском стадионе «Черноморец» пройдет матч за Суперкубок Украины между чемпионом и обладателем Кубка Украины минувшего сезона донецким «Шахтером» и серебряным призером и финалистом кубкового турнира киевским «Динамо».
Букмекеры единогласно считают фаворитом предстоящего поединка «Шахтер». Предлагаем вам ознакомиться с коэффициентами, выставленными ведущими украинскими и европейскими конторами.
«Фаворит спорт»: «Шахтер» — 2.10, ничья — 3.55, «Динамо» — 3.40
«Париматч»: «Шахтер» — 2.0, ничья — 3.65, «Динамо» — 3.60
«Марафон»: «Шахтер» — 2.16, ничья — 3.58, «Динамо» — 3.46
Bet365: «Шахтер» — 2.15, ничья — 3.50, «Динамо» — 3.20
William Hill: «Шахтер» — 2.15, ничья — 3.60, «Динамо» — 2.90
Добавлю, что это уже будет 11-е противостояние «Динамо» и «Шахтера» в рамках Суперкубка Украины. На данный момент в очном соперничестве ничья — горняки и динамовцы завоевали по пять почетных трофеев. В общей же сложности преимущество на стороне донецкого клуба: в их коллекции восемь Суперкубков, в то время как у киевлян — шесть.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, где смотреть матч за Суперкубок Украины.
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