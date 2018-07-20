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Политика

Омбудсмен Путина попыталась убедить, что с Сенцовым все в порядке (фото)

16:59 20 июля 2018   90
сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пытается убедить, что нет причин волноваться за состояние здоровья политзаключенного Олега Сенцова, голодающего с 14 мая. Пообщавшись полчаса с Сенцовым по видеоконференции, Москалькова опубликовала крайне нечеткое фото и заявила, что тему здоровья заключенного нужно обсуждать деликатно.

«Разговор продолжался почти полчаса. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека… Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски», — заявила Москалькова.

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видеосвязь

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был по надуманным обвинениям осужден в России и помещен в колонию города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных из российских застенков.

Фото ombudsmanrf.org

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