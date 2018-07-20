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Рыбаки под Николаевом спасли таксиста, которого пытался убить пассажир
Неожиданно закончилась ночная рыбалка для двух жителей Корабельного района Николаева. Мужчины ловили рыбу на берегу Южного Буга. Около часа ночи неподалеку остановилось такси, из которого доносились крики. Как оказалось, — там происходила драка между водителем и вооруженным ножом пассажиром. Рыбаки вмешались, вытащили пассажира с ножом из машины и удерживали до приезда полиции, которую сумел вызвать раненый в шею водитель.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, таксист рассказал, что вечером он получил заказ на перевозку пассажиров от бара на окраине города. В машину сели двое парней и сказали, что им нужно к автовокзалу. Приехав к месту назначения, один из парней вышел из автомобиля и ушел, а другой сообщил водителю, что у него нет денег и, чтобы расплатиться, нужно еще ехать к нему домой, где, мол, он и рассчитается.
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Когда приехали «домой» пассажир ушел якобы за деньгами, но вернувшись, сказал, что нужно еще съездить к паромной переправе, где его ждет товарищ. Подъезжая к переправе, водитель в зеркало заметил, что парень достал из кармана что-то блестящее. Через мгновение пассажир приставил к шее таксиста нож и начал угрожать.
Водитель остановился и пытался выхватить нож из рук преступника. В ходе борьбы таксист был ранен. К счастью, к нему на помощь подоспели незнакомые рыбаки. Они и сдали разбойника полиции.
Ранение у таксиста оказалось неглубоким. Его жизни угрозы нет.
Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 29-летний местный житель. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по статье «Покушение на умышленное убийство» (от 7 до 15 лет тюрьмы).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве таксист избил и ограбил пассажира.
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