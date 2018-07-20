Мир

Нападение с ножом на пассажиров в Германии: ранены 14 человек

В пассажирском автобусе, следовавшем из немецкого города Любек в направлении Травемюнде, неизвестный во время рейса выхватил нож и начал наносить удары пассажирам. Об этом сообщает издание LN Online.

В результате происшествия ранения получили 14 человек. Двое людей находятся в тяжелом состоянии, еще 12 отделались несильными порезами.

Водитель вызвал полицию, нападавший был задержан. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии столкнулись два небольших самолета.