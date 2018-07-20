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Нападение с ножом на пассажиров в Германии: ранены 14 человек
В пассажирском автобусе, следовавшем из немецкого города Любек в направлении Травемюнде, неизвестный во время рейса выхватил нож и начал наносить удары пассажирам. Об этом сообщает издание LN Online.
В результате происшествия ранения получили 14 человек. Двое людей находятся в тяжелом состоянии, еще 12 отделались несильными порезами.
Водитель вызвал полицию, нападавший был задержан. На допросе выяснилось, что он является уроженцем Ирана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Германии столкнулись два небольших самолета.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”