Политика

Есть специальные "кошельки": в Украине рассказали, как Кремль финансирует "нужных" людей в Европе

Владимир Путин принуждает российских олигархов выделять миллионы долларов на политпроекты, раскалывающие Европу. Об этом «ФАКТАМ» заявил бывший дипломат (консул Украины в Израиле с 1992 по 1996 год), а ныне известный блогер и шоумен Дмитрий Чекалкин.

К проектам, призванным внести раскол в европейскую политику, Чекалкин относит референдум о независимости Каталонии (2017 год), консультативный референдум Нидерландов об ассоциации Украины и ЕС (2016 год).

«К сожалению, можно лишь догадываться, на какие ухищрения идет Кремль. По разным оценкам только на каталонский референдум или референдум в Голландии об ассоциации между Украиной и ЕС потрачены сотни миллионов долларов. Кроме того что существует засекреченная часть российского бюджета, еще же есть „кошельки Путина“ — олигархи, заработавшие свои миллиарды на обворовывании народа. Им же тоже выдают соответствующие указания о финансировании подобных проектов», — заявил Чекалкин.

Напомним, ранее Чекалкин озвучил версию, почему отдельные европейские министры пытаются оправдать российскую аннексию Крыма и навязать мнение о «псевдореволюции» в Украине.