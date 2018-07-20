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Есть специальные "кошельки": в Украине рассказали, как Кремль финансирует "нужных" людей в Европе
Владимир Путин принуждает российских олигархов выделять миллионы долларов на политпроекты, раскалывающие Европу. Об этом «ФАКТАМ» заявил бывший дипломат (консул Украины в Израиле с 1992 по 1996 год), а ныне известный блогер и шоумен Дмитрий Чекалкин.
К проектам, призванным внести раскол в европейскую политику, Чекалкин относит референдум о независимости Каталонии (2017 год), консультативный референдум Нидерландов об ассоциации Украины и ЕС (2016 год).
«К сожалению, можно лишь догадываться, на какие ухищрения идет Кремль. По разным оценкам только на каталонский референдум или референдум в Голландии об ассоциации между Украиной и ЕС потрачены сотни миллионов долларов. Кроме того что существует засекреченная часть российского бюджета, еще же есть „кошельки Путина“ — олигархи, заработавшие свои миллиарды на обворовывании народа. Им же тоже выдают соответствующие указания о финансировании подобных проектов», — заявил Чекалкин.
Напомним, ранее Чекалкин озвучил версию, почему отдельные европейские министры пытаются оправдать российскую аннексию Крыма и навязать мнение о «псевдореволюции» в Украине.
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