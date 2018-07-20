На Херсонщине холодильник убил 6-летнюю девочку: все подробности трагедии

Происшествия

Трагедия произошла в поселке Великая Александровка Херсонской области. Шестилетнюю девочку убило током, когда она дотронулась до холодильника, который стоял дома. Об этом «ФАКТАМ» рассказал начальник Великоалександровского райотдела полиции Виталий Самцов.

«В этот день как раз прошел сильный дождь. Девочка играла на улице с друзьями, промокла. Прибежала домой, решила перекусить и подошла к холодильнику. Только дотронулась до него, чтобы открыть дверцу, как ее тут же ударило током.

Свидетелями этого происшествия оказались соседские дети, которые забежали в дом вместе со своей подружкой. Они испугались, закричали. Из соседнего дома прибежала бабушка девочки. Ребенок еще был живой. Пенсионерка тоже случайно прикоснулась к холодильнику и ее ударило током. Но уже не так сильно.

Бабушка попыталась сделать искусственное дыхание. Но девочка не приходила в себя. Вызвала «скорую». Но медики были в этот момент в соседнем районе и приехали слишком поздно, лишь констатировав смерть ребенка.

В этом доме, где произошла трагедия, девочка жила вместе с родителями. Но поблизости был лишь папа. Мама находилась в соседнем районе на работах — помогала по огородам. Холодильник — старинный. Еще с советских времен. Уже были случаи, когда он бил током, но тогда этому никто не придал внимания. Погибшая девочка — единственный ребенок в семье", — рассказал Самцов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Житомирской области холодильник убил беременную на восьмом месяце женщину.