В КСУ подали представление на отмену е-декларирования доходов активистов

Политика

В пятницу, 20 июля, на рассмотрение Конституционного суда был передан текст представления относительно неконституционности электронного декларирования для общественных активистов. Об этом сообщила пресс-служба РПР на своей странице в Facebook.

Представление было подписано 65 народными депутатами.

«Для защиты прав граждан Украины на активную гражданскую позицию от дискриминационных норм, не соответствующими Основному Закону коалиция общественных организаций Реанимационный Пакет Реформ подготовила открытое конституционное представление о признании положений пункта 5 части первой статьи 3, абзаца третьего части третьей статьи 45 Закона Украины «О предотвращения коррупции» от 14 октября 2014 №1700-VIIи пункта 2 раздела II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц «от 23 марта 2017 такими, которые не отвечают Конституции Украины»,— говорится в сообщении.

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Напомним, НАПК поддерживает отмену нормы, которая обязывает общественных активистов подавать декларацию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов.