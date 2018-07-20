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Поножовщина в столичном ТРЦ: стали известны подробности (фото)
Днем 20 июля в столичном торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Ocean Plaza произошел кровавый инцидент — женщина располосовала ножом себе вены. Причиной этого ЧП стала попытка сотрудниками охраны задержать вора, который украл в супермаркете рюкзак стоимостью около 500 гривен.
Как рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе столичного главка Нацполиции Украины, сотрудники охраны по системе видеонаблюдения заметили, что в одном из залов супермаркета мужчина совершил кражу. Поэтому его препроводили в комнату охраны для дальнейшего разбирательства.
«Вместе с злоумышленником была его жена, которая устроила истерику и требовала отпустить мужа. Поняв, что уговоры не возымели действия, она убежала. В одном из залов супермаркета женщина взяла нож, с которым вернулась к комнате охраны, где и перерезала себе вены на руке. Пострадавшую госпитализировали медики скорой помощи», — сказали в пресс-службе.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства случившегося. После опроса свидетелей будет принято решение о возбуждении уголовного производства.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Николаевом рыбаки спасли таксиста, которого пытался зарезать пассажир.
Фото издания «Информатор»
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