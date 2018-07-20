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Полиция назвала виновника кровавого ДТП с маршруткой под Житомиром
Полиция определилась с предварительным виновником страшного ДТП в Житомирском районе, в результате которого погибли 10 человек. Как сообщил начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко, в аварии, по предварительным данным, виноват водитель микроавтобуса. Об этом сообщает УНН.
.ДТП случилось утром, около 10.30 в Житомирском районе возле села Глыбочица. На трассе Киев — Чоп маршрутка, следовавшая из столицы в Нововолынск, столкнулась с фурой.
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«Я могу сказать, что вина водителя маршрутки полностью, потому что тормозного пути не было. Причины, которые к этому привели, мы сейчас будем устанавливать. Это может быть и отвлечение водителя, и что ему стало плохо», — заявил Печененко.
«Там современная дорога на четыре полосы в обе стороны. Маршрутка и грузовик двигались в крайней левой полосе. Тахометр зафиксировал небольшую скорость грузовика. Причина — человеческий фактор: водитель маршрутки не выбрал безопасную скорость и не справился управлением», — уточнила в комментарии Gazeta.ua начальник отдела коммуникации полиции Житомирщины Алла Ващенко.
В свою очередь, водитель фуры рассказал журналистам, что следовал из Харькова в Тернополь. Выехав с АЗС в Житомирском районе, фура двигалась в своей полосе и еще не успела набрать скорость, когда в нее сзади врезался пассажирский микроавтобус. Передняя часть микроавтобуса была полностью смята. Погибшие пассажиры — как раз те, кто сидели в передней части салона. У фуры при этом лишь слегка была деформирована дверь.
Из 19 пассажиров маршрутки девять погибли. Также от полученных травм скончался водитель — 44-летний житель Хмельницкой области. Очевидцы заявили, что первой жертвой стала девочка: она выпала из салона еще до того, как транспортное средство стало тормозить. Ребенок был еще жив, когда выпал из маршрутки, и скончался позднее.
Среди погибших, напомним, был один ребенок. Также смертельные травмы в ДТП получили гражданин Грузии, 1962 г. р., житель Новоград-Волынского района, 2004 г. р., жительница Киева (уроженка Ривненщины), 1958 г. р. Личности других жертв ДТП устанавливаются.
Происшествие стало самым кровавым в области за последние десять лет. Последний раз подобный случай был в 2008 году: тогда в масштабном ДТП погибли 13 человек.
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