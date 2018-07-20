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Происшествия

Массовое отравление на курорте в Николаевской области: пострадали 10 человек

18:22 20 июля 2018   54
Капельница
Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Николаев)

ЧП произошло на частной базе отдыха «Сан-Марино», расположенной в курортной зоне «Морское» Березанского района на Николаевщине.

Как сообщил «ФАКТАМ» руководитель пресс-службы управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, в медицинской помощи нуждались 10 отдыхающих, из них 8 детей (в возрасте от полутора месяцев до 14 лет).

Службой центра экстренной медицинской помощи все пострадавшие немедленно были доставлены в инфекционное отделение Березанской районной больницы с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция.

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Всем им оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение. Кризис миновал, состояние людей оценивается как стабильное средней тяжести.

На базу отдыха для изучения ситуации выехала бригада специалистов управления здравоохранения облгосадминистрации и специализированного лабораторного центра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении людей во львовском кафе.

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