- 19:07 Боевики "ДНР" решили взяться за ломбарды
- 19:06 С 25 июля профсоюзы «Черноморска» анонсировали акцию за отставку министра инфраструктуры
- 19:00 На Житомирской трассе автоколлапс: пробка растянулась на 15 километров
- 18:59 Ветеран АТО с товарищем ночью спасли тонувшего в море 18-летнего спортсмена
- 18:54 Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена
- 18:37 Украина жестко отреагировала на скандальное заявление итальянского министра
- 18:37 Жизнь на Марсе могло случайно уничтожить NASA
- 18:29 Пытки в российских тюрьмах: опубликованы видеодоказательства
- 18:22 Массовое отравление на курорте в Николаевской области: пострадали 10 человек
- 18:01 Полиция назвала виновника кровавого ДТП с маршруткой под Житомиром
Пытки в российских тюрьмах: опубликованы видеодоказательства
Российская «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения человека, якобы заключенного в колонии Ярославля. Журналисты утверждают, что получили ее от правозащитной организации «Общественный вердикт».
Видео было записано регистратором одного из сотрудников Исправительной колонии № 1 по Ярославской области.
На видео вероятный заключенный, которого журналисты и правозащитники называют Евгением Макаровым, лежит лицом вниз на столе, его руки заломлены вверх, несколько человек держат его за руки и ноги. Всего в комнате около 20 человек, многие из них одеты в камуфляжную форму с нашивками, похожую на форму сотрудников российских колоний.
Они по очереди бьют дубинками и кулаками заключенного по голеням и пяткам, время от времени ему на голову и ноги льют воду. Через некоторое время с него снимают часть одежды и продолжают бить, в том числе, по лицу.
«Год назад юрист „Общественного вердикта“ Ирина Бирюкова рассказывала „Новой“, что получила известие о том, что после пыток Макаров не может встать на ноги, ходит под себя кровью», — говорится в расследовании.
Внимание: видео не для слабонервных!
После публикации видео стало известно, что российская служба исполнения наказаний начала проверку по его материалам, а следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) завили, что считают происшедшее в ярославской колонии дискредитацией системы.
В то же время координатор «Руси сидящей» Сергей Шаров-Делоне рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в ярославской колонии регулярно происходили унижения и избиения заключенных.
«Это пыточная колония, куда регулярно заходил местный ОМОН и устраивал массовое избиение разной степени тяжести, по настроению. Там все время было переполнено ШИЗО, еду в нем выдавали в пробитой посуде,
По словам С. Шарова-Делоне, ему и другим правозащитникам было известно об избиении Евгения Макарова в июне 2017 года, его состояние было крайне тяжелым. В то же время правозащитник уверен, что ситуация с пытками характерна и для других колоний страны. Единственный способ борьбы заключенных с пытками в колонии, считает Шарова-Делоне — заявить об этом и твердо стоять на своей позиции. «Это страшно тяжело, потому что их будут прессовать. Как только все молчат — или говорят, а потом сдаются, то они попадают под 306 статью. Люди, когда-то заявившие о том, что их били, а потом под давлением отказавшиеся от показаний, выходят из зоны и получают дела по ложному доносу», — добавил он.
Напомним, что в российских колониях содержатся около 70 осужденных, обвиняемых или подозреваемых украинцев. Некоторые из них неоднократно заявляли о пытках и избиениях, в частности, Геннадий Афанасьев, Станислав Клых, Алексей Чирний, Александр Костенко, Евгений Панов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», омбудсмен пристыдила Красный Крест и заставила навестить украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”