Пытки в российских тюрьмах: опубликованы видеодоказательства

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Российская «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения человека, якобы заключенного в колонии Ярославля. Журналисты утверждают, что получили ее от правозащитной организации «Общественный вердикт».

Видео было записано регистратором одного из сотрудников Исправительной колонии № 1 по Ярославской области.

На видео вероятный заключенный, которого журналисты и правозащитники называют Евгением Макаровым, лежит лицом вниз на столе, его руки заломлены вверх, несколько человек держат его за руки и ноги. Всего в комнате около 20 человек, многие из них одеты в камуфляжную форму с нашивками, похожую на форму сотрудников российских колоний.

Они по очереди бьют дубинками и кулаками заключенного по голеням и пяткам, время от времени ему на голову и ноги льют воду. Через некоторое время с него снимают часть одежды и продолжают бить, в том числе, по лицу.

«Год назад юрист „Общественного вердикта“ Ирина Бирюкова рассказывала „Новой“, что получила известие о том, что после пыток Макаров не может встать на ноги, ходит под себя кровью», — говорится в расследовании.

Внимание: видео не для слабонервных!

После публикации видео стало известно, что российская служба исполнения наказаний начала проверку по его материалам, а следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) завили, что считают происшедшее в ярославской колонии дискредитацией системы.

В то же время координатор «Руси сидящей» Сергей Шаров-Делоне рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в ярославской колонии регулярно происходили унижения и избиения заключенных.

«Это пыточная колония, куда регулярно заходил местный ОМОН и устраивал массовое избиение разной степени тяжести, по настроению. Там все время было переполнено ШИЗО, еду в нем выдавали в пробитой посуде, т. е. посуде для опущенных, и никто ее не ел. Люди сидели по несколько недель на чае и хлебе»,— заявил он.

По словам С. Шарова-Делоне, ему и другим правозащитникам было известно об избиении Евгения Макарова в июне 2017 года, его состояние было крайне тяжелым. В то же время правозащитник уверен, что ситуация с пытками характерна и для других колоний страны. Единственный способ борьбы заключенных с пытками в колонии, считает Шарова-Делоне — заявить об этом и твердо стоять на своей позиции. «Это страшно тяжело, потому что их будут прессовать. Как только все молчат — или говорят, а потом сдаются, то они попадают под 306 статью. Люди, когда-то заявившие о том, что их били, а потом под давлением отказавшиеся от показаний, выходят из зоны и получают дела по ложному доносу», — добавил он.

Напомним, что в российских колониях содержатся около 70 осужденных, обвиняемых или подозреваемых украинцев. Некоторые из них неоднократно заявляли о пытках и избиениях, в частности, Геннадий Афанасьев, Станислав Клых, Алексей Чирний, Александр Костенко, Евгений Панов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», омбудсмен пристыдила Красный Крест и заставила навестить украинцев, находящихся в тюрьмах РФ.