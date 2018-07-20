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Украина жестко отреагировала на скандальное заявление итальянского министра
МИД Украины вызвал посла Италии из-за скандальных заявлений итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини. Реплики министра, напомним, касались аннексии Крыма, Революции Достоинства, политики России в Украине.
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Беседа с послом назначена на 23 июля. «Он очень приятный человек, и я понимаю, что он не может отвечать за слова своих политиков. Особенно, учитывая то, что этот политик (Сальвини) ездил в Крым, только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с Путиным. Поэтому ожидать что-то другого от человека, который с 1990 года является функционером этой „Лиги Севера“ не стоит», — заявила в эфире «5 канала» замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
По словам замминистра, в истории с Сальвини есть моменты, которые тревожат еще больше, чем заявления министра. У партии «Лига Севера» активно растут рейтинги. «Когда они выиграли выборы, у них рейтинг поддержки был около 15%. Сейчас — более 30% после всех заявлений по поводу мигрантов, после того, как они не пустили корабли с мигрантами в свои порты. Это означает, что в Европе есть проблемы — с функционированием общей политики Европейского Союза и вообще с пониманием своей дальнейшей судьбы, поскольку Сальвини является откровенным евроскептиком», — добавила Зеркаль.
Напомним, осведомленные лица рекомендовали Украине не воспринимать слова итальянского министра слишком серьезно, хотя бы потому, что он не отвечает за внешнюю политику Италии.
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