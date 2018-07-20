- 19:16 Новый глава Киевского управления ГБР Марчук прошел проверку «Автомайдана» на добропорядочность
- 19:07 Боевики "ДНР" решили взяться за ломбарды
- 19:06 С 25 июля профсоюзы «Черноморска» анонсировали акцию за отставку министра инфраструктуры
- 19:00 На Житомирской трассе автоколлапс: пробка растянулась на 15 километров
- 18:59 Ветеран АТО с товарищем ночью спасли тонувшего в море 18-летнего спортсмена
- 18:54 Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена
- 18:37 Украина жестко отреагировала на скандальное заявление итальянского министра
- 18:37 Жизнь на Марсе могло случайно уничтожить NASA
- 18:29 Пытки в российских тюрьмах: опубликованы видеодоказательства
- 18:22 Массовое отравление на курорте в Николаевской области: пострадали 10 человек
Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена
Полиция Алматы задержала Армана Кудайбергенова, разыскивавшегося по подозрению в соучастии в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщил начальник городского департамента внутренних дел (ДВД) Серик Кудебаев, передает «Интерфакс».
«Сегодня в микрорайоне „Аксай“ возле школы №42 в ходе оперативных мероприятий задержали А. Кудайбергенова», — сказал он на брифинге в пятницу вечером в Алматы.
По информации полиции, 23-летний подозреваемый является уроженцем Кызылординской области.
«Кудайбергенов уже дает признательные показания. Он уже сознался, что нанес два ножевых ранения. Первый задержанный тоже в своих показаниях говорит, что ножом бил Кудайбергенов»— сказал начальник ДВД.
Ранее по делу об убийстве Тена был задержан Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области.
Напомним, что в минувший четверг в центре Алматы Тен засал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.
13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”