С 25 июля профсоюзы «Черноморска» анонсировали акцию за отставку министра инфраструктуры

Украина

По итогам встречи 19 июля представителей Мининфраструктуры, профсоюзов ГП МТП «Черноморск» и китайского контейнерного оператора Hutchison Ports профсоюзный лидер порта Сергей Брызгалов заявил о начале открытого протеста портовиков с целью отправить в отставку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

По словам Брызгалова, обещания министра касательно социальных обязательств китайской компании, которая пытается взять в аренду ключевые мощности «Черноморска», игнорируются, а информацией о требованиях профсоюзов в министерстве открыто манипулируют.

«На вчерашней встрече мы не пришли к компромиссу. Нас не понимают, не слушают. У нас сложилось впечатление, что министр инфраструктуры является не министром Украины, а сотрудником Hutchison Ports. Я прошу министра — ответьте на вопросы портовиков, вопросы по социальным гарантиям, по инвестициям, по грузопотокам. ответа не было ни от министра, ни от Hutchison Ports. Более того, китайский инвестор — это же компания оффшорная, понимаете? Министр ведет переговоры с оффшором! Мы с 25-го начинаем процедуру отставки министра», — заявил Брызгалов.

По словам профсоюзного лидера, информацией о требованиях профсоюза в министерстве манипулируют. Как утверждает Брызгалов, ходе встречи с Hutchison Ports дискуссию о сохранении рабочих мест в порту для китайской компании переводчики министерства переводили выборочно.

«Мы спрашиваем простые вещи: вы берете всех людей? Hutchison говорят — нет. Только 250 человек из тысячи. Министр же заявляет, что китайцы берут всех. То, что министр говорит, этого китайцам никто не переводит», — подчеркнул Брызгалов.

Он добавил, что с офшорной структурой в принципе не о чем договариваться, поскольку такая компания ничего не в состоянии гарантировать, в том числе и социальные обязательства.

«Если владелец находится в офшоре — все доходы идут в офшор. Понимаете, что происходит? Они должны были создать компанию в Украине. И создавать эту компанию должна была не офшорная контора Hutchison Ports Development Limited, а основное предприятие Hutchison Ports, которое находится в Гонконге. Они должны были создать предприятие в Украине и стать 100% его владельцем. Но они здесь с министерством что-то крутят, вертят непонятное», — говорит Брызгалов.

Профсоюзный лидер «Черноморска» предложил не отдавать в аренду Hutchison Ports все причалы порта — с первого по шестой, а только два из них, что вполне позволит достичь запланированного в договоре аренды объема перевалки — 230 тыс. TEU.

«Они должны принять всех работников на работу. Если же нет, то зачем им отдавать 6 причалов? Пусть они работают на двух причалах. Это даже больше, чем 230 тыс. TEU, если туда поставить мощные перегружатели», — резюмировал Брызгалов.

Лидер профсоюза напомнил, что контейнерный терминал порта «Черноморск» уже пытались ранее заполучить таким же образом — через аренду во времена Януковича в 2012 году и в период президентства Виктора Ющенко в 2005-м. Однако каждый раз портовики возвращали терминал в госуправление. По мнению Сергея Брызгалова, так будет и в этот раз.



