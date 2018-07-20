Боевики "ДНР" решили взяться за ломбарды

Украина

Недавно в недореспублике закрыли сеть «Ломбард стандарт».

Причина — «мошенничество в особо крупном размере». Пользователь соцсетей, который публикуется под ником Necro Mancer, сообщил, что «разборки с ломбардом продолжаются» и «пострадавшие ежедневно пишут заявления в «МВД ДНР».

Житель оккупированного Донецка располагает ответом «заместителя министра». Текст краткий: «В настоящее время проводится проверка законности деятельности ломбардов на территории ДНР, а также не является ли изъятое имущество предметом совершенных преступлений».

«Теперь все ломбарды „проверят“ — отожмут золото и все залоговое имущество?» — задал риторический вопрос блогер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики мощным оружием обстреляли позиции пограничников на Донбассе.