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Боевики "ДНР" решили взяться за ломбарды
Недавно в недореспублике закрыли сеть «Ломбард стандарт».
Причина — «мошенничество в особо крупном размере». Пользователь соцсетей, который публикуется под ником Necro Mancer, сообщил, что «разборки с ломбардом продолжаются» и «пострадавшие ежедневно пишут заявления в «МВД ДНР».
Житель оккупированного Донецка располагает ответом «заместителя министра». Текст краткий: «В настоящее время проводится проверка законности деятельности ломбардов на территории ДНР, а также не является ли изъятое имущество предметом совершенных преступлений».
«Теперь все ломбарды „проверят“ — отожмут золото и все залоговое имущество?» — задал риторический вопрос блогер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики мощным оружием обстреляли позиции пограничников на Донбассе.
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“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”