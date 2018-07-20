Новый глава Киевского управления ГБР Марчук прошел проверку «Автомайдана» на добропорядочность

Украина

Избранный на открытом конкурсе директором территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве Руслан Марчук прошел проверку на добропорядочность, проведенную всеукраинским объединением «Автомайдан». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, всеукраинское объединение «Автомайдан» проанализировало всех претендентов на руководящие позиции в Госбюро расследований. По итогам проверки, Руслан Марчук получил «зеленую метку», что означает, что у него нет негативной репутации и его можно назначать на должность без риска.

Отметим, тесты для отбора претендентов на должности в ГБР разработал Совет Европы, а прозрачность самого процесса гарантировали представители Евросоюза, лично присутствующие на конкурсе. 5 тысяч претендентов проходили тщательный отбор, включая тест на полиграфе.

«С 2003 года я работаю на практических должностях в органах внутренних дел. Видя несовершенство процессов и зная, что сейчас создаются новые правоохранительные структуры для более эффективного противодействия преступности, я принял решение попробовать свои силы в Госбюро расследований. Думаю, это тот самый орган, который сможет эффективно и качественно бороться с современной преступностью», — заявил Марчук на собеседовании с представителями отборочной комиссии.

Подчеркнем, что Руслан Марчук принимал непосредственное участие в раскрытии ряда резонансных преступлений. Так, в марте 2018 года в ходе спецоперации под его руководством в Одессе был задержан сотрудник Государственной миграционной службы за организацию преступных «схем» по получению гражданства Украины.

В конце того же месяца на взятке были задержаны двое должностных лиц «Укрзалізниці».

Помимо этого, в начале апреля 2018 года департамент Марчука при его непосредственном участии разоблачил 18 человек, подозреваемых в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Напомним, тестирование проводилось в несколько этапов: сперва соискателей проверяли на знание норм законодательства, потом они выполняли практическое задание, проходили собеседование и в самом конце — тест на полиграфе.

Окончательное решение о назначении на должности в Бюро будет принимать директор ГБР Роман Труба после проведения в отношении победителей проверки.

Справка: Руслан Николаевич Марчук родился в 1982 году в селе Княжин Житомирской области. В 2003 году окончил Луганскую академию внутренних дел по специальности «правоведение». После выпуска сразу поступил на службу органы внутренних дел Житомирской области, где с 2003 года на разных должностях занимался борьбой с экономической преступностью.

В январе 2017 года был переведен в Волынскую область, где возглавил Управление защиты экономики Департамента защиты экономики Нацполиции Украины. С ноября 2017 года — заместитель начальника Департамента — начальник управления оперативных разработок Департамента защиты экономики Нацполиции Украины.