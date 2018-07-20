- 20:47 В "ДНР" снова "потеряли" Захарченко
- 20:40 Умерла автор странных переводов Гарри Поттера
- 20:18 Старые маршрутки пойдут на металлолом: в Кабмине отреагировали на всплеск ДТП
- 20:14 Усик и Гассиев прошли процедуру взвешивания: назван точный вес боксеров
- 20:06 Где смотреть онлайн Усик — Гассиев: расписание трансляций боя
- 20:01 Продавец шаурмы в Киеве набросился на покупателей с огромным ножом
- 19:59 Форвард сборной Хорватии отказался от серебряной медали ЧМ-2018
- 19:50 Под Киевом новая масштабная авария: сгорели два авто, есть жертвы
- 19:44 ВОЗ отреагировала на российский фейк о холере в Мариуполе
- 19:40 Одесский кинофестиваль: объявлены первые лауреаты
Замглавы МИД назвала страны Европы, поддерживающие "Северный поток-2"
В МИД назвали страны, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и таким образом сплотились против Украины. Таких стран нашлось четыре.
Читайте также: В Конгресс США внесли законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2»
«Есть лишь четыре страны, которые нас не поддерживают. Эти четыре страны заинтересованы, чтобы „Северный поток-2“ был построен. Эти страны будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода изменит рынок газа в ЕС и доминировать на нем будет Германия», — объяснила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала».
По словам замминистра, переговоры Украины с США по поводу противостояния строительства «Северного потока-2» не остались незамеченными в Германии. «Более того, от нас уже даже не пытаются скрывать, что они раздражены нашими коммуникациями», — добавила Зеркаль.
Напомним, ранее стало известно, что газопровод «Северный поток» (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на ремонт.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”