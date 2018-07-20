Замглавы МИД назвала страны Европы, поддерживающие "Северный поток-2"

Политика

В МИД назвали страны, которые поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2» и таким образом сплотились против Украины. Таких стран нашлось четыре.

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«Есть лишь четыре страны, которые нас не поддерживают. Эти четыре страны заинтересованы, чтобы „Северный поток-2“ был построен. Эти страны будут получать непосредственную выгоду от его функционирования. Это Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия. Все остальные страны понимают, что строительство этого газопровода изменит рынок газа в ЕС и доминировать на нем будет Германия», — объяснила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

По словам замминистра, переговоры Украины с США по поводу противостояния строительства «Северного потока-2» не остались незамеченными в Германии. «Более того, от нас уже даже не пытаются скрывать, что они раздражены нашими коммуникациями», — добавила Зеркаль.

Напомним, ранее стало известно, что газопровод «Северный поток» (Nord Stream), идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на ремонт.