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- 19:40 Одесский кинофестиваль: объявлены первые лауреаты
Одесский кинофестиваль: объявлены первые лауреаты
Члены Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) традиционно выбрали своих победителей Национальной конкурсной программы IХ Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). Результаты оглашены в пятницу, 20 июля.
Лучшим украинским полнометражным фильмом, по версии критиков, стала «Дельта» Александра Течинского. Лучшим отечественным короткометражным фильмом названа «Магнитная буря» режиссера Игоря Ганского.
В этом году членами жюри FIPRESCI Одесского кинофестиваля стали киновед Сергей Васильев (Украина), кинокритик Роберт Хортон (США), исследователь кино Саньин Пейкович (Швеция).
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Напомним, IХ Одесский международный кинофестиваль финиширует в субботу, 21 июля. Его победители в международной программе, национальной программе (полный и короткий метра) и конкурсе европейского документального кино будут названы поздно вечером, во время торжественной церемонии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный стилист прокомментировал наряды гостей Одесского кинофестиваля.
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