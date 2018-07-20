Украина

ВОЗ отреагировала на российский фейк о холере в Мариуполе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что информация о распространении холеры в Мариуполе и Азовском море является фейковой. Заявление было опубликовано в связи с письмом Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ни одно из сообщений СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 июля в письме к Европейскому региональному бюро Всемирной организации здравоохранения Роспотребнадзор, ссылаясь на информацию в СМИ, высказал обеспокоенность распространением в сети новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации с заболеваемостью холерой в Донецкой области и попросил ВОЗ предоставить информацию о случаях холеры среди людей и результаты лабораторных исследований.

В ответ ВОЗ сообщила, что холерные вибрионы в Донецкой области и других областях отсутствуют. Более того, в Украине, по состоянию на 18 июля 2018 года, не зафиксировано ни одного случая заражения людей холерой.

Также в ВОЗ заверили, что холерные вибрионы, периодически обнаруживаемые в течение летнего периода в 5 южных областях Украины, являются авирулентными, не содержат токсигена и не вызывают клинические признаки холеры.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», МИД предупредил украинцев о желтой лихорадке в Бразилии.