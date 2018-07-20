Происшествия

Под Киевом новая масштабная авария: сгорели два авто, есть жертвы (фото, видео)

Новое масштабное ДТП случилось вечером около 18.20 под Киевом возле поселка Конча-Озерная. На Старообуховской трассе столкнулись три автомобиля. Вследствие воспламенения два транспортных средства сгорели.

На место выехали бригады «скорой» и автомобили Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, погибли три человека, в том числе ребенок. Еще трое из находившихся в автомобилях госпитализированы с травмами.

Напомним, ранее на Житомирской трассе в ДТП погибли 10 человек.

Фото Марина Згарда/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook