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Под Киевом новая масштабная авария: сгорели два авто, есть жертвы (фото, видео)
Новое масштабное ДТП случилось вечером около 18.20 под Киевом возле поселка Конча-Озерная. На Старообуховской трассе столкнулись три автомобиля. Вследствие воспламенения два транспортных средства сгорели.
На место выехали бригады «скорой» и автомобили Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По информации спасателей, погибли три человека, в том числе ребенок. Еще трое из находившихся в автомобилях госпитализированы с травмами.
Напомним, ранее на Житомирской трассе в ДТП погибли 10 человек.
Фото Марина Згарда/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook
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