Форвард сборной Хорватии отказался от серебряной медали ЧМ-2018

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Форвард сборной Хорватии Никола Калинич не принял серебряную медаль ЧМ-2018. Об этом сообщает Fox News.

«Спасибо за медаль, но я не играл в России», — заявил он.

Напомним, что Калинич был отчислен из команды уже после первого матча против Нигерии (2:0), в котором он якобы отказался выходить на замену из-за болей в спине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор по коммуникациям Хорватского футбольного союза (HNS) Томислав Пачак сообщил, что по решению игроков и тренера нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу все же вручат серебряную награду ЧМ-2018.

Напомним, что 30-летний форвард выступает за сборную Хорватии с 2008 года и в общей сложности забил за нее 15 голов в 42 матчах. В Украине Калинич хорошо известен по выступлениям за Днепр в 2011−15 годах. Также на клубном уровне он играл за Блэкберн, Хайдук, Фиорентину и Милан.