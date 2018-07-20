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Усик и Гассиев прошли процедуру взвешивания: назван точный вес боксеров (видео)
В преддверии финального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинца Александра Усика и россиянина Мурата Гассиева состоялась официальная процедура взвешивания.
Украинец и россиянин уложились в лимит первой тяжелой категории (до 90,7 кг) и показали одинаковый вес — 89,9 кг.
Накануне во время финальной пресс-конференции перед боем Усик и Гассиев устроили традиционную дуэль взглядов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бой Усик — Гассиев состоится 21 июля в Москве, его победитель станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг). На кону пояса WBC, WBО, IBF, WBА и The Ring. Также впервые в истории бокса победитель получит кубок Мохаммеда Али.
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