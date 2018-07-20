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Культура

Умерла автор странных переводов Гарри Поттера

20:40 20 июля 2018   9
мария спивак
Инф. «ФАКТОВ»

20 июля в возрасте 55 лет умерла Мария Спивак — писательница, автор романов «Год черной луны» и «A World Elsewhere» и переводчица на русский язык саги о Гарри Поттере.

Спивак перевела 10 книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, благодаря чему стала известной, но также нажила недоброжелателей. Многие поклонники саги не одобрили особенности переводов Спивак, особенно стремление переводить топонимы и имена главных героев.

После выхода в свет издания «Гарри Поттер и проклятое дитя» поклонники творчества Роулинг зарегистрировали петицию с требованием не допускать Спивак к работе над переводом. Директор издательства Phantom Press Алла Штейнман подтвердила, что Спивак неоднократно получала письма с угрозами. Штейнман не исключает, что именно травля стала причиной болезни и смерти переводчицы.

Напомним, первое издание книги о Гарри Поттере побило рекорд стоимости и было продано с аукциона за 81,2 тысячи долларов.

Фото alla. shteynman/facebook

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