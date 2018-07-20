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ФСБ ищет американских шпионов в Роскосмосе
В России проходят обыски на объектах, входящих в структуру Роскосмоса. В ФСБ заподозрили, что туда проникли агенты иностранных спецслужб.
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Как сообщает «Коммерсант», российские спецслужбы предполагают, что с предприятий Роскосмоса — ЦНИИмаш и Объединенной ракетно-космической корпорации — произошла утечка секретных данных о российских разработках в области гиперзвука.
Обыски по делу о госизмене проводятся в Королеве и Москве. Под подозрением около десяти представителей отрасли. Источники издания утверждают, что «разбор полетов» будет «беспрецедентным»: «Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится».
Напомним, ранее в США заявили, что планируют консолидировать усилия по созданию гиперзвукового оружия. Программа рассчитана на 10 лет. Также в Вооруженных Силах США считают, что необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию, которое якобы имеется у РФ.
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