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ФСБ ищет американских шпионов в Роскосмосе

21:27 20 июля 2018   2187
шпионы
Инф. «ФАКТОВ»

В России проходят обыски на объектах, входящих в структуру Роскосмоса. В ФСБ заподозрили, что туда проникли агенты иностранных спецслужб.

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Как сообщает «Коммерсант», российские спецслужбы предполагают, что с предприятий Роскосмоса — ЦНИИмаш и Объединенной ракетно-космической корпорации — произошла утечка секретных данных о российских разработках в области гиперзвука.

Обыски по делу о госизмене проводятся в Королеве и Москве. Под подозрением около десяти представителей отрасли. Источники издания утверждают, что «разбор полетов» будет «беспрецедентным»: «Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится».

Напомним, ранее в США заявили, что планируют консолидировать усилия по созданию гиперзвукового оружия. Программа рассчитана на 10 лет. Также в Вооруженных Силах США считают, что необходимо развивать систему радаров орбитального базирования для противостояния сверхзвуковому оружию, которое якобы имеется у РФ.

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