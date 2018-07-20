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В рядах боевиков "ДНР" и "ЛНР" обнаружилось полсотни молдавских наемников
Разведслужбы Молдовы вычислили 56 граждан страны, воюющих в рядах боевиков «ДНР» и «ЛНР». По неофициальным данным, численность молдавских наемников вдвое больше — не менее ста человек.
По данным Службы информации и безопасности Молдовы, 18 наемников уже задержаны, а пятнадцати лицам вынесен приговор. Два гражданина Молдовы были осуждены в Украине.
Как сообщает ZdG, подавляющее большинство молдавских наемников, воюющих на Донбассе, выросли в социально уязвимых семьях, нигде не работали, а в ряды боевиков записались по финансовым соображениям. Около 50% наемников родом из Приднестровского региона.
Напомним, за месяц в ходе операции Объединенных сил на Донбассе было уничтожено 86 и ранено более 140 боевиков российско-оккупационных войск.
Фото zdg. md
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