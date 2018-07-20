Политика

Еврокомиссия ответила на идею Путина о новом референдуме на Донбассе

В ответ на путинские инициативы о новом референдуме на оккупированном Донбассе Еврокомиссия предложила думать не о них, а о выполнении Минских соглашений.

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Европейская комиссия подчеркнула, что настаивает на сохранении территориальной целостности Украины. Путинские инициативы Еврокомиссия не комментирует, поскольку они не пошли дальше сообщений в СМИ, а позднее были отвергнуты США. Вместо этого Евросоюз предлагает сосредоточиться на выполнении соглашений о прекращении огня. Об этом сообщает Польское радио.

«Евросоюз предан полному выполнению Минских соглашений и стремится к устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины, которое конечно же должно основываться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказала представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

Напомним, ранее в США заявили, что не рассматривают возможность поддержать референдум на востоке Украины