Украина

Россия подогнала танки к линии соприкосновения на Донбассе

Вблизи линии разграничения на Донбассе вооруженные формирования РФ сосредоточивают танки и артиллерию. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе.

17 июля беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил возле оккупированного Алчевска дивизион российской артиллерии (САУ 2С1 «Гвоздика», 122 мм), противотанковые орудия МТ-12 «Рапира», буксируемые гаубицы Д-30 калибром 122 мм. На полигоне возле населенного пункта Мирное зафиксирован танковый батальон с танками Т-64 и Т-72.

18 июля неподалеку от сел Круглик и Успенка Луганской области беспилотник зафиксировал 60 танков, дивизион самоходных гаубиц 2С1, дивизион буксируемой артиллерии и батарею зенитных ракетных комплексов 9K35 «Стрела-10».

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В СЦКК считают, что перемещая боевую технику и выводя ее за пределы выделенных мест хранения, боевики российско-оккупационных войск в очередной раз пытаются обострить ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним, в июне миссия ОБСЕ обнаружила, что в район населенных пунктов Свободное Донецкой области и Хрустальный Луганской области боевики пригнали 12 единиц РСЗО «Град», а в район населенного пункта Круглик Луганской области — пять танков Т-64.