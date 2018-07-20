Суд решил судьбу пойманного на взятке мэра Москаля

Происшествия

Суд определился с ближайшим будущим мэра Сколе Владимира Москаля, которого задержали на получении очередной неправомерной выгоды. До 14 сентября городской голова должен будет оставаться под стражей. Суд оставил возможность выйти под залог в 141 тыс. гривен. Прокуратура просила установить максимальный залог в полмиллиона гривен, но это предложение судья не поддержал.

Мэр Сколе был задержан вечером 18 июля на местном кладбище. По данным следствия, подозреваемый хотел, чтобы на его мать переоформили гараж ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн.

Примечательно, что в отношении мэра в марте текущего года уже был вынесен приговор за получение неправомерной выгоды. В настоящий момент продолжается процесс апелляционного обжалования приговора о шести с половиной годах лишения свободы. Новые обвинения грозят десятью годами заключения.

Фото Юрій Луценко/Facebook