Германия окончательно определилась с вопросом выдачи Пучдемона Испании

Украина

Верховный земельный суд Шлезвига-Гольштейна отменил постановление об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов в Испанию. Ранее Верховный суд Испании отменил международный ордер на арест Пучдемона. После отказа органов юстиции Испании от требования экстрадировать лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона из Германии, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отменил постановление об экстрадиции Пучдемона, пишет DW.

«Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию»,— заявила представитель суда в пятницу, 20 июля.

Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто.

Накануне Верховный суд в Мадриде отозвал международный ордер на арест Карлеса Пучдемона и отказался от намерения добиться его выдачи. Суд обосновал свои действия решением германских органов юстиции, которые признали допустимой экстрадицию Пучдемона в Испанию лишь по обвинению в растрате государственных средств, но не в мятеже. Это означало, что в Испании Пучдемона могли судить лишь по гораздо менее серьезному обвинению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Карлес Пучдемон находится в поле зрения испанских органов юстиции как организатор несанкционированного референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. После провала референдума он бежал в Бельгию, однако в марте был арестован на основании международного ордера, когда проезжал через территорию Германии.