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Люди и звери

В киевском супермаркете заметили голубя, который нагло ел пиццу прямо на прилавке (видео)

0:42 21 июля 2018   87
Голубь
Инф. «ФАКТОВ»

Посетители одного из киевских супермаркетов обратили внимание на голубя, который с аппетитом поедал выпечку с прилавка. Они засняли видео с птицей и опубликовали на странице сообщества Соломенского района в социальной сети.

При просмотре видео видно, как птица свободно прогуливается в лотке с выпечкой и клюет его содержимое.

Не будучи потревоженной продавцами, она впоследствии спокойно улетает.

" Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке",— говорится в подписи к ролику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США засняли встречу военного летчика и пса после долгой разлуки (трогательное видео).

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