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В киевском супермаркете заметили голубя, который нагло ел пиццу прямо на прилавке (видео)
Посетители одного из киевских супермаркетов обратили внимание на голубя, который с аппетитом поедал выпечку с прилавка. Они засняли видео с птицей и опубликовали на странице сообщества Соломенского района в социальной сети.
При просмотре видео видно, как птица свободно прогуливается в лотке с выпечкой и клюет его содержимое.
Не будучи потревоженной продавцами, она впоследствии спокойно улетает.
" Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке",— говорится в подписи к ролику.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”