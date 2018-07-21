Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сборная Украины U-19 сыграла вничью с действующими чемпионами Европы

1:01 21 июля 2018   15
Сборная Украины U-19 сыграла вничью с действующими чемпионами Европы
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Юниорская сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в рамках второго тура чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.

Следом за победой над ровесниками из Франции (2:1) подопечные Александра Петракова смогли отобрать очки и у действующего чемпиона Европы — Англии (в прошлом году британцы обыграли в решающем матче Португалию — 2:1). Пропустив первыми уже на восьмой минуте встречи, «желто-синие» еще до перерыва усилиями нападающего клуба первой лиги «Днепр-1» Владислава Супряги смогли сравнять счет. Во втором тайме счет на табло не менялся, и финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 1:1.

Таким образом, после двух туров Англия и Украина имеют одинаковое количество очков — по четыре, но британцы за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опережают наших ребят.

В последнем туре, матчи которого пройдут в понедельник, 23 июля, подопечные Александра Петракова сыграют с Турцией, проигравшей оба стартовых поединка, а Франция померяется силами с Англией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате Европы.

Фото uefa.com

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины