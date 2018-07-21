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Сборная Украины U-19 сыграла вничью с действующими чемпионами Европы
Юниорская сборная Украины сыграла вничью с командой Англии в рамках второго тура чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.
Следом за победой над ровесниками из Франции (2:1) подопечные Александра Петракова смогли отобрать очки и у действующего чемпиона Европы — Англии (в прошлом году британцы обыграли в решающем матче Португалию — 2:1). Пропустив первыми уже на восьмой минуте встречи, «желто-синие» еще до перерыва усилиями нападающего клуба первой лиги «Днепр-1» Владислава Супряги смогли сравнять счет. Во втором тайме счет на табло не менялся, и финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 1:1.
Таким образом, после двух туров Англия и Украина имеют одинаковое количество очков — по четыре, но британцы за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей опережают наших ребят.
В последнем туре, матчи которого пройдут в понедельник, 23 июля, подопечные Александра Петракова сыграют с Турцией, проигравшей оба стартовых поединка, а Франция померяется силами с Англией.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что юношеская сборная Украины по футболу с победы стартовала на чемпионате Европы.
Фото uefa.com
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