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Происшествия

Черная пятница: в ДТП в Конча-Заспе в машине живьем сгорела семья (фото)

1:55 21 июля 2018   243
ДТП на Столичном шоссе
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Предварительно установлено, что в пятницу, 20 июля, приблизительно в половине седьмого вечера на 26-м километре Столичного шоссе произошло столкновение Geely, Hyundai Tucson и Renault.

Как рассказал водитель «китайца», он двигался в сторону Обухова. Внезапно навстречу выскочил Renault. Он по касательной зацепил левый борт машины и затем столкнулся с Hyundai, двигавшимся вслед за Geely.

Во втором случае удар оказался мощнее и машины очень быстро вспыхнули. Проезжающие водители пытались потушить пожар, но тщетно. В Renault находились супруги приблизительно 25—27 лет и двухлетний ребенок. Взрослые, судя по всему, погибли сразу.

Свидетели рассказывали, что мальчик был еще жив, но тельце оказалось зажатым. Спасти ребенка не смогли. Позже прибывшие спасатели с трудом извлекли тела погибших.

В Tucson также пострадали водитель и два пассажира, но они смогли вовремя покинуть машину. Все госпитализированы. В момент ДТП шел дождь. Не исключено, что непогода и могла спровоцировать эту трагедию. Начато следствие.

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