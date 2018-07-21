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Черная пятница: в ДТП в Конча-Заспе в машине живьем сгорела семья (фото)
Предварительно установлено, что в пятницу, 20 июля, приблизительно в половине седьмого вечера на 26-м километре Столичного шоссе произошло столкновение Geely, Hyundai Tucson и Renault.
Как рассказал водитель «китайца», он двигался в сторону Обухова. Внезапно навстречу выскочил Renault. Он по касательной зацепил левый борт машины и затем столкнулся с Hyundai, двигавшимся вслед за Geely.
Во втором случае удар оказался мощнее и машины очень быстро вспыхнули. Проезжающие водители пытались потушить пожар, но тщетно. В Renault находились супруги приблизительно 25—27 лет и двухлетний ребенок. Взрослые, судя по всему, погибли сразу.
Свидетели рассказывали, что мальчик был еще жив, но тельце оказалось зажатым. Спасти ребенка не смогли. Позже прибывшие спасатели с трудом извлекли тела погибших.
В Tucson также пострадали водитель и два пассажира, но они смогли вовремя покинуть машину. Все госпитализированы. В момент ДТП шел дождь. Не исключено, что непогода и могла спровоцировать эту трагедию. Начато следствие.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”